Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO: horario y dónde ver la Semifinal Vuelta del Clausura 2026

La Liga MX conocerá este sábado a su primer finalista del Clausura 2026 cuando las Chivas de Guadalajara reciban a Cruz Azul en el Estadio Jalisco para disputar la Semifinal de Vuelta en una serie que llega completamente abierta tras el empate en la Ida.

El conjunto rojiblanco intentará aprovechar el apoyo de su afición para regresar a una Final después de tres años de ausencia. Del otro lado, la escuadra celeste llega con la obligación de conseguir la victoria para mantenerse con vida en la pelea por el campeonato del Clausura 2026.

En el primer encuentro, Chivas y Cruz Azul igualaron 2-2 en un duelo lleno de emociones. Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda marcaron para el Rebaño, mientras que Carlos Rodríguez y Christian Ebere respondieron por la Máquina para dejar todo pendiente rumbo a la Vuelta.

El criterio de posición en la tabla favorece al equipo tapatío, por lo que cualquier empate en el marcador global le daría el boleto a la Final. En cambio, Cruz Azul necesita ganar el partido por cualquier marcador para avanzar.

Además, el equipo cementero recibió buenas noticias previo al encuentro, ya que Gabriel “Toro” Fernández y Jorge Rodarte realizaron el viaje y podrían tener actividad en el compromiso decisivo.

¿A qué hora juega Chivas vs Cruz Azul HOY?

Fecha: sábado 16 de mayo de 2026

Hora: 19:07 horas (centro de México)

Estadio: Estadio Jalisco, Zapopan

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs Cruz Azul?

Streaming: Amazon Prime Video

Minuto a minuto: Mediotiempo

El encuentro definirá al primer invitado a la gran Final del Clausura 2026, en una de las rivalidades más atractivas de la actual Liguilla del futbol mexicano.