Sargazo golpea el Caribe Mexicano: 32 playas afectadas y solo cinco libres en 2026

Mientras las playas de Cancún lucen con poca presencia de sargazo, en el resto del Caribe Mexicano se reportan 32 arenales con recale excesivo, principalmente en la zona sur del estado y la Riviera Maya. Trabajadores de la Zona Federal Marítimo Terrestre en Benito Juárez señalaron que se preparan para arribos masivos a partir de junio, ya que el incremento del calor provocará mayores desprendimientos de la macroalga hacia las costas.

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El Instituto Oceanográfico del Golfo y Caribe advirtió sobre el acercamiento de cuatro grandes conglomerados que superan las 90 toneladas cada uno, los cuales podrían arribar en las próximas horas a las playas ubicadas entre Tulum y Akumal, así como a la zona oeste de Cozumel, Mahahual y Puerto Madero.

En lo que va del año la arribazón ya superó las 31 mil toneladas acumuladas. De las 140 playas monitoreadas en Quintana Roo, únicamente cinco permanecen completamente libres, mientras el resto registra distintos niveles de afectación. Sitios turísticos como Playa del Carmen y Tulum figuran entre los puntos más críticos, con amplias franjas de arena cubiertas por el alga, lo que ha modificado el paisaje costero y complicado las actividades recreativas.

Para mitigar el impacto, la Secretaría de Marina mantiene desplegados a 350 elementos navales en los municipios más afectados, realizando labores de recolección en altamar y en la franja costera. En coordinación con la sociedad y el Gobierno, el operativo cuenta con buques sargaceros, embarcaciones menores, barreras de contención y la incorporación de un nuevo buque especializado diseñado para duplicar la capacidad de recolección. Los modelos de monitoreo ambiental advierten que la temporada aún no alcanza su etapa más crítica, pues se estima un incremento de hasta el 30 por ciento en comparación con el año anterior debido al calentamiento del océano.

Monitoreo por regiones

En la Costa Maya el escenario es complicado. El sector empresarial de Mahahual calificó como crítica la situación, señalando que la acumulación de la macroalga genera malos olores e insectos, lo que daña la imagen del destino. Los pronósticos locales estiman que a las costas del estado arribarán al menos 119 mil toneladas del alga durante este periodo.

Costa Maya es una de las regiones afectadas en el Caribe Mexicano, a pesar del apoyo de personal de la Secretaría de Marina y Zofemat

Por el contrario, Cozumel se mantiene en semáforo verde dentro del monitoreo estatal. Las corrientes marinas y la ubicación geográfica de la Isla de las Golondrinas han permitido que el recale sea moderado y bajo control, sumando apenas 521 toneladas recolectadas hasta la fecha.

Un panorama similar se vive en Isla Mujeres, donde Playa Norte registra un escaso recale gracias a los vientos del sureste que favorecen a la ínsula. De igual forma, las costas de Holbox mantienen intacto su atractivo turístico gracias a que Cabo Catoche actúa como un escudo natural que impide el arribo masivo del sargazo.

Finalmente, los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad enfrentan severas afectaciones económicas y operativas. En Playa del Carmen, la acumulación del alga en la zona de El Recodo dificulta el zarpe de las embarcaciones turísticas y su descomposición genera fétidos olores que ya alcanzan la Quinta Avenida, reduciendo drásticamente la afluencia de visitantes en los restaurantes locales.

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