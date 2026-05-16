Julián Araujo hace historia con Celtic y se une a Efraín Juárez como campeones en Escocia

La temporada terminó con una gran noticia para el futbol mexicano. El defensa Julián Araujo conquistó su primer campeonato en Europa después de que el Celtic remontó ante Hearts y aseguró un nuevo título de la Liga de Escocia, reafirmando su dominio histórico en el torneo.

El lateral mexicano llegó al club escocés cedido por el Bournemouth y, aunque una lesión lo dejó fuera en la recta final de la campaña, logró aportar en momentos importantes para el equipo. La conquista representa el primer trofeo europeo en la carrera de Julián Araujo, quien continúa consolidando su trayectoria internacional.

Uno de los momentos más recordados de su paso por el Celtic ocurrió en febrero, cuando el mexicano marcó el gol de la victoria frente al Rangers, resultado que terminó siendo clave en la pelea por el campeonato. A pesar de disputar únicamente 10 encuentros, la afición destacó la importancia de aquel tanto en la obtención del título.

El duelo definitivo estuvo lleno de dramatismo. Celtic comenzó abajo en el marcador tras la anotación de Lawrence Shankland al minuto 43, pero logró reaccionar antes del descanso con el empate en tiempo agregado. Más tarde, Daizen Maeda apareció al minuto 87 para darle la vuelta al encuentro y encaminar la coronación.

Ya en los instantes finales, Callum Osmand sentenció el triunfo 3-1 en una jugada donde varios futbolistas locales quedaron solos frente al arco, luego de que el portero rival se sumara al ataque en busca del empate. El silbatazo final desató la celebración en el Celtic Park y confirmó otro campeonato para el club escocés.

Mientras tanto, el futuro de Julián Araujo todavía permanece en duda, ya que el equipo deberá decidir si hace válida la compra definitiva o si el mexicano regresa al futbol inglés. Además, el defensor mantiene viva la esperanza de disputar el Mundial 2026 tras aparecer en la prelista de 55 jugadores.

Con este logro, Julián Araujo se convirtió en apenas el segundo futbolista mexicano en ganar la Liga de Escocia, uniéndose a Efraín Juárez dentro de la lista de campeones aztecas en ese país.