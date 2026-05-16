Claudia Sheinbaum garantiza estudios gratuitos en la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las y los jóvenes de Yucatán podrán cursar estudios universitarios de manera gratuita en la nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín, durante la inauguración oficial del plantel, el cual ofrecerá 10 carreras enfocadas en tecnología, desarrollo humano y cuidado del medio ambiente.

En su mensaje, la mandataria federal exhortó a las y los futuros estudiantes a aprovechar esta oportunidad educativa, subrayando que la formación profesional no tendrá costo para quienes ingresen a la institución.

“Fíjense nada más, 40 años después luchando por la educación y hoy abrimos las puertas de la educación a las y a los jóvenes. Yo tuve el privilegio de estudiar hasta el doctorado, a mí me pagó la educación el pueblo de México y yo tuve, inclusive, la posibilidad de irme fuera de México a estudiar con una beca de la UNAM, fui a estudiar el doctorado fuera. ¿Y qué es lo que quiero?, ¿qué es lo que sueño? Que todos los jóvenes mexicanos puedan tener el derecho que tuve yo”, afirmó desde Kanasín.

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Señaló que este proyecto busca ampliar las oportunidades académicas y laborales de la juventud yucateca, especialmente en áreas estratégicas vinculadas con el crecimiento y la innovación.

La Universidad Rosario Castellanos de Kanasín contará con programas orientados a preparar profesionistas en sectores con alta demanda, apostando por una educación accesible y enfocada en el desarrollo sostenible y tecnológico de la entidad.

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Durante el evento, la Presidenta también reconoció el trabajo realizado por el gobernador Joaquín Díaz Mena en coordinación con el Gobierno Federal, al señalar que en el último año y medio se han impulsado proyectos importantes en materia de salud, educación e infraestructura para beneficio de la población yucateca.

"Somos un Gobierno del pueblo y para el pueblo de México", afirmó la Presidenta, destacando que es un derecho acceder a la educación, con más universidades y planteles educativos, permitiendo que ninguno de los jóvenes se queden sin escuela.