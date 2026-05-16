Joaquín Díaz Mena presenta el Plan Renacimiento para Mérida: atenderá el servicio de agua, movilidad y seguridad

Ante el desabasto de agua y problemas que se presentan en Mérida y su Zona Metropolitana, el gobernador Joaquín Díaz Mena expuso ante la presidenta Claudia Sheinbaum el plan que se busca impulsar de la mano con la federación para resolver la situación que afecta a 1.5 millones de habitantes.

Mencionó que la capacidad de infraestructura urbana en Mérida y su Zona Metropolitana se encuentra rebasada en sistema de agua, movilidad y equipamiento, comprometiendo la calidad de vida de la población.

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Por esta razón, planteó el Plan Renacimiento para Mérida, el cual tendrá tres ejes estratégicos: agua potable con nuevas zonas de captación, modernización de equipos de bombeo, reparación y amplación de la red de distribución con más de 50 años de antiguedad, construcción de nuevas plantas de captamiento de aguas residuales.

También con mejora vial para rehabilitar intersecciones con el Periférico, disminuyendo el tráfico que se registra en zonas vehiculares hasta por 20 minutos, entre ellas la salida a Caucel y Conkal.

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De igual forma, se expuso la solicitud para nuevo equipamiento de seguridad ante el crecimiento poblacional de la ciudad de Mérida y la Zona Metropolitana.

Se extendió la solicitud de un crédito por mil 500 millones de pesos para mezclar recursos que atenderán todas estas necesidades de la capital yucateca.