“Estos son los Pumas, es una película”: por qué Efraín Juárez dijo la frase viral

El entrenador de Pumas UNAM, Efraín Juárez, dejó una de las frases más virales y comentadas del Clausura 2026 después de la dramática clasificación de su equipo a las semifinales frente al Club América.

La expresión “Estos son los Pumas, es una película” surgió durante la conferencia de prensa posterior al partido de vuelta de los cuartos de final, disputado el pasado 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

El estratega universitario utilizó esa frase para describir el cierre lleno de dramatismo que vivió la eliminatoria ante las Águilas, luego de que el conjunto azulcrema estuviera cerca de concretar una remontada en los últimos minutos del encuentro.

El momento de mayor tensión llegó al minuto 87, cuando América tuvo un penal que podía cambiar por completo la serie. Sin embargo, Henry Martín falló el disparo desde los once pasos y permitió que Pumas avanzara gracias a su mejor posición en la tabla general.

Todavía con la adrenalina del partido y entre risas, Efraín Juárez lanzó la frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y entre la afición universitaria.

“Estos son los Pumas. La película cuenta el minuto 89 que hay un penal, porque ya saben que si estoy aquí, es película”.

El técnico también reconoció que su equipo sufrió más de lo esperado ante un rival al que consideró de gran nivel. Además, destacó el trabajo realizado por André Jardine, a quien calificó como uno de los mejores entrenadores del futbol mexicano.

Durante la misma conferencia, Juárez respondió a cuestionamientos sobre su experiencia como entrenador en México y utilizó como ejemplo la histórica final de la Final de la UEFA Champions League 2005, cuando el Liverpool FC remontó un 3-0 frente al AC Milan.

“Eso no fue falta de experiencia, eso es simplemente futbol”, respondió el estratega auriazul al hablar sobre el sufrimiento que vivió su equipo en la serie.

Con la clasificación a semifinales y el estilo emocional que ha mostrado el equipo durante la liguilla, Efraín Juárez logró conectar con gran parte de la afición de Pumas, que ahora mantiene la ilusión de llegar a una nueva final del futbol mexicano.