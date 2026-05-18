México y EE.UU. refuerzan cooperación antidrogas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó durante su conferencia matutina sobre la llegada al país de funcionarios estadounidenses vinculados a temas de seguridad y combate al narcotráfico, entre ellos la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, así como representantes del área de Seguridad Nacional. La visita ocurre en un contexto de diálogo bilateral sobre seguridad y cooperación estratégica entre ambos países.

Durante la conferencia, la mandataria señaló que estos encuentros forman parte de la coordinación permanente entre México y Estados Unidos en asuntos relacionados con el combate al tráfico de drogas, intercambio de inteligencia y acciones conjuntas contra estructuras del crimen organizado. La reunión también se desarrolla en medio de tensiones y debates sobre seguridad, soberanía y cooperación binacional.

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La presencia de autoridades estadounidenses ocurre semanas después de que funcionarios de ese país reconocieran públicamente la colaboración del gobierno mexicano en operativos y acciones de seguridad. Sara Carter había destacado previamente la coordinación entre ambas administraciones y el intercambio de información entre agencias.

La visita se produce además en un escenario de creciente atención sobre la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad, especialmente por investigaciones recientes y posturas de ambos gobiernos respecto a la cooperación bilateral. Aunque la presidenta ha reiterado la disposición de trabajar de manera coordinada, también ha insistido en la defensa de la soberanía nacional y en que las decisiones relacionadas con el país deben respetar los mecanismos institucionales mexicanos.