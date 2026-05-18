Calor en Yucatán cobra la vida de un agente de la SSP durante operativo de búsqueda en Maxcanú

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública perdió la vida mientras participaba en un operativo de búsqueda de una persona extraviada en una zona de monte de la comisaría de Chunchucmil, perteneciente al municipio de Maxcanú.

De acuerdo con la corporación estatal, el agente presentó una emergencia médica relacionada con las altas temperaturas registradas en el área, mientras realizaba labores de rastreo junto con otros elementos de seguridad.

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La SSP informó que, tras detectarse la situación, personal de apoyo inició maniobras para extraer al oficial, quien se encontraba aproximadamente a ocho kilómetros dentro de la zona de búsqueda. Asimismo, ambulancias de la dependencia acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Pese a los esfuerzos realizados por sus compañeros y paramédicos, el elemento falleció en el lugar.

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A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del agente estatal, destacando su entrega, disciplina y compromiso en el servicio a Yucatán.

El caso ocurre en medio de una intensa ola de calor que afecta a la entidad, con temperaturas extremas y sensación térmica elevada en distintas regiones del estado.