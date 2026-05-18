Yucatán acumula más de 300 casos de varicela durante 2026

La varicela continúa activa en Yucatán. En lo que va del 2026, la entidad acumula 317 casos confirmados de esta enfermedad viral, de acuerdo con el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal.

Tan sólo durante la semana epidemiológica número 17, del 26 de abril al 2 de mayo, se detectaron 30 nuevos contagios en territorio yucateco, reflejando que el virus mantiene presencia activa en el estado pese a la disminución registrada con respecto al año anterior.

Según el boletín epidemiológico federal, en el mismo periodo del 2025 Yucatán reportaba 385 casos acumulados, es decir, 68 más que los registrados actualmente.

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A nivel regional, Quintana Roo se ubica ligeramente por encima de Yucatán con 318 casos acumulados y 44 nuevos contagios durante la misma semana epidemiológica, mientras que Campeche registra 169, posicionándose como la entidad peninsular con menor incidencia.

En conjunto, la Península suma 804 casos de varicela durante las primeras 17 semanas del 2026.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud reportó 11 mil 695 contagios acumulados y mil 273 nuevos casos únicamente en la semana epidemiológica 17.

El Estado de México encabeza la lista nacional con mil 381 casos confirmados, seguido por Jalisco con 986 y la Ciudad de México con 856. En contraste, las entidades con menor incidencia son Colima, con 79 casos; Zacatecas, con 105, y Aguascalientes, con 209 registros acumulados.

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Aunque Yucatán permanece lejos de los primeros lugares nacionales, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica debido a la constante aparición de nuevos contagios.

La Secretaría de Salud recordó que la varicela es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus varicela-zóster, que afecta principalmente a menores de edad, aunque también puede presentarse en adultos.

Entre los síntomas más comunes destacan fiebre, malestar general, cansancio y erupciones cutáneas acompañadas de comezón.

Diversos especialistas recomiendan evitar el contacto cercano con personas infectadas, reforzar medidas básicas de higiene y acudir al médico ante cualquier síntoma, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Aunque las cifras muestran una reducción respecto al año pasado, los reportes semanales evidencian que el virus continúa presente en Yucatán durante la actual temporada de calor, periodo en el que suelen incrementarse diversos padecimientos virales y contagiosos.