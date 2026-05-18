Síguenos

Última hora

Campeche

Nacen hasta 32 perros y gatos sin dueño al día en Campeche; municipios ignoran campañas de esterilización

Campeche

Alcaldía de Campeche acumula 14 años con la deuda de 90 mp al extinto Transporte Urbano Municipal

Desde 2012 el Ayuntamiento de Campeche se encuentra con la deuda del TUM con el Issstecam.

David Vázquez

Por David Vázquez

18 de may de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Mantiene la alcaldía deuda de 90 mil pesos del extinto TUM
Mantiene la alcaldía deuda de 90 mil pesos del extinto TUM / Alejandro Pech

Desde 2012, el Ayuntamiento de Campeche mantiene una deuda de 90 mil 900 pesos del extinto Transporte Urbano Municipal (TUM) con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam).

De acuerdo con el director del organismo, Manuel Pino Castilla, al igual que ocurre con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), continúan solicitando a las autoridades correspondientes el pago pendiente.

“Es una cuestión de otras administraciones, nosotros a pesar de eso hemos estado solicitándoles el pago. Como no es de esta administración no hay un reconocimiento de estos 90 mil pesos, que no tienen intereses”, explicó.

Pacientes con VIH-SIDA corren el riesgo de morir al no permitirles acceder a sus medicamentos

Noticia Destacada

Anexos de Campeche niegan a internos con VIH acceder a sus medicamentos, denuncian familiares

De acuerdo con el Issstecam, aunque se desconoce un número de trabajadores afectados del extinto TUM, el Gobierno Municipal de Campeche cuenta con una población mayor de mil 16 afiliados, quienes no han registrado afectaciones cuando solicitan sus pensiones y jubilaciones.

Nuevo basurero

Además de lo anterior, en las instalaciones del TUM, sobre la Carretera Antigua a Hampolol, destacó que el lugar poco a poco se está convirtiendo en un basurero o depósito de desechos.

En el área las imágenes hablan por si solas, amontonamientos de basura, la mayoría restos de vegetación; que pudieran significar material combustible en caso de un incendio, tal y como aconteció durante agosto del año pasado.

Piden arreglar techos en Central de Concordia y combatir robos

Noticia Destacada

Locatarios claman arreglar techos y frenar robos en el mercado de Ciudad Concordia en Campeche

Caso Smapac

Respecto al caso Smapac, en días pasados la Dirección General del Issstecam destacó que solamente existe un pago de tres millones de pesos de un adeudo de ocho millones 100 mil pesos, situación que afecta a los trabajadores del organismo municipal cuando quieren acceder a pensiones, jubilarse o cobrar un seguro de fallecimiento.

De acuerdo con el Sindicato del Smapac, esto genera problemas a un promedio de 14 trabajadores, quienes no han podido jubilarse o cobrar pensiones. Del total se reportó que uno falleció.

Te puede interesar