“Es la visión de la transformación”: Claudia Sheinbaum destaca avances en salud, educación e infraestructura en Yucatán

Tras su gira del fin de semana en Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las recientes obras inauguradas y supervisadas son parte de “la visión de la transformación” que hace años no se tenía en la entidad.

Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la Presidenta afirmó que desde el sábado en la mañana comenzaron sus actividades al inaugurar el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) N. 305 en Ciudad Caucel, Mérida.

Ahi fue testigo de la formación de las juventudes, con infraestructura moderna y carreras alineadas a las necesidades del futuro, como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica y Automatización.

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Posteriormente, se dirigió a Kanasín, donde inauguró la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), proyecto educativo que, con una inversión de 103 millones de pesos, proyecto que fortalece la oferta académica en Yucatán.

También constató los avances de infraestructura como el Tren Maya de carga que conectará a Umán y Progreso, así como el dragado del Puerto de Altura que ya se encuentra por finalizar su primera fase.

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El mismo día en Progreso también inauguró el nuevo Hospital General Naval y encabezaron la entrega del antiguo Hospital Naval al Issste, que permitirá ampliar la atención médica en Progreso.

Finalmente, el domingo se firmó la integración de Yucatán al IMSS-Bienestar durante la inauguración del nuevo Hospital General "Dr. Agustín O’Horán", considerado uno de los más grandes de Latinoamérica, construido con inversión pública y equipado con tecnología de vanguardia.