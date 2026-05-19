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¡Cañonazos de gloria! El Arsenal es campeón de la Premier League, 22 años después

Los Gunners, inalcanzables para el Manchester City de Pep Guardiola se coronan a una fecha de terminar la Liga de Inglaterra; ahora se podrán concentrar para la Final de la Champions League ante PSG el próximo 30 de mayo.

Por AFP

19 de may de 2026

1 min

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La victoria del Arsenal, combinada con el empate del Manchester City, le dan el título a los Gunners.
La victoria del Arsenal, combinada con el empate del Manchester City, le dan el título a los Gunners. / Foto: AFP

El Arsenal conquistó la Premier League 2025-2026 este martes tras el empate del Manchester City (2º) en la cancha del Bournemouth (1-1), poniendo así fin a una sequía de títulos ligueros desde 2004.

Los Gunners, que cuentan con cuatro puntos más que los Citizens de Pep Guardiola a falta de una fecha para la final del campeonato inglés, toman el relevo del Liverpool, ganador de la anterior edición de la Premier.

Tuvieron que pasar 22 años para que el Arsenal vuelva a disfrutar las mieles del título inglés.
Tuvieron que pasar 22 años para que el Arsenal vuelva a disfrutar las mieles del título inglés. / Foto: AFP

La consecución del título este martes concede a los hombres de Mikel Arteta la posibilidad de centrarse exclusivamente en la final de la Champions League que disputarán el sábado 30 de mayo ante el PSG en Budapest, aunque antes visitarán al Crystal Palace en un partido ya sin nada en juego.

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