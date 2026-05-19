Pescadores de Carmen exigen apoyos tras derrame de Pemex

Pese a la negativa de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de resarcir daños a pescadores del municipio de Carmen luego del derrame registrado frente a las costas de Campeche en febrero, el sector pesquero ha mantenido mesas de trabajo con personal de la empresa para solicitar apoyos y programas de empleo temporal, informó Rubén del Carmen Hernández Leiva, presidente de la Unión de Pescadores Progreso de Carmen.

El líder pesquero explicó que tras el pronunciamiento realizado semanas atrás, donde exigían que por el derrame en la Sonda de Campeche se otorgara un apoyo económico como sucede en otros estados, lo único que lograron fue entregar un oficio y sostener reuniones con representantes de PEMEX.

Noticia Destacada Campeche avanza 80% en carretera Escárcega–Champotón con trenes de pavimentación

De acuerdo con la postura de la petrolera, las corrientes marinas habrían desplazado el hidrocarburo hacia el norte del país, por lo que oficialmente no reconocen una afectación generalizada para los pescadores de Carmen. Sin embargo, Hernández Leiva señaló que algunos hombres de mar sí reportaron daños por residuos de chapopote y afectaciones en redes de pesca, aunque precisó que los casos corresponden a tres o cuatro embarcaciones.

Ante la negativa de PEMEX, uno de los principales planteamientos en las mesas de trabajo es la creación de un programa de empleo temporal durante la temporada de veda, con el objetivo de apoyar económicamente a los pescadores mediante labores de limpieza de playas y otras actividades ambientales.

También buscan un incremento en los apoyos económicos que actualmente reciben. Recordó que cuando inició el Fideicomiso Pesquero eran 15 millones de pesos, luego se elevó a 24 millones, y ahora aspiran a que los apoyos en especie alcancen 30 millones de pesos por ejercicio fiscal.

El representante pesquero indicó que esperan una respuesta concreta antes de concluir mayo, cuando sostendrán una nueva reunión con personal de PEMEX para analizar las peticiones del sector.