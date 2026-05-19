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Campeche avanza 80% en carretera Escárcega–Champotón con trenes de pavimentación

La SICT informó que Campeche cuenta con trenes de pavimentación de última generación, con un avance del 80% en la carretera Escárcega–Champotón.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

19 de may de 2026

1 min

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Campeche se fortalece con tecnología vial de vanguardia en 2026
Campeche se fortalece con tecnología vial de vanguardia en 2026

Campeche cuenta con los equipos de última generación en trenes de pavimentación que se utilizan para el programa de la red carretera federal libre de peaje en 2026, específicamente en el tramo Escárcega–Champotón, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

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El director del Centro SICT en Campeche, Eduardo Juan Guerrero Valdez, informó que son 20 equipos de última generación que ejecutan trabajos de pavimentación en 16 entidades del país y que se estima adquirir 11 más para incrementar el número de trenes de pavimentación y abarcar un mayor número de Estados.

En Campeche, se registra un avance del 80 por ciento en la carretera Escárcega–Champotón como parte de la planeación de este año.

Explicó que los Trenes de Pavimentación utilizan tecnología de vanguardia, lo que les permite retirar material rodante deteriorado y colocar una nueva superficie asfáltica más segura y durable, en el menor tiempo posible.

Además, los equipos optimizan recursos y resaltó que la tecnología reduce hasta en un 30 por ciento los costos de intervención y conservación de las carreteras federales.

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