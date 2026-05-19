Accidente en colonia Esperanza deja solo daños materiales

Solo daños materiales fue el resultado de un hecho de tránsito en la tarde, sobre la avenida Héctor Pérez Martínez por calle 45 de la colonia Esperanza, donde se vieron involucrados un automóvil Mazda gris oscuro, placa DGD-964-C, conducido por una mujer, que le cortó el paso de preferencia a la motocicleta Bajaj Bóxer BM150 negra con verde, placa 31GUT5, conducida por un joven. Ante lo rápido de la acción, no pudo frenar a tiempo y se impactó. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 14:45 horas, cuando circulaba sobre la avenida Héctor Pérez Martínez con dirección al centro de la ciudad, una motocicleta Bajaj negra, que al llegar al cruce de la calle 21 de la colonia Esperanza, se encontró con un automóvil Mazda gris conducido por una mujer que no realizó su alto obligatorio, ocasionando el impacto en la parte delantera izquierda. El conductor de la moto cayó al pavimento, pero resultó ileso y no fue necesario que recibiera atención médica.

Las unidades resultaron con daños materiales. Minutos más tarde, llegaron elementos de la SPSC que levantaron evidencias del accidente. Como las partes involucradas llegaron a un acuerdo de reparación de daños, solo firmaron un documento de desistimiento y posteriormente se retiraron del lugar.