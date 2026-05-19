Semarnat frena megaproyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, anunció que el Gobierno de México no aprobará el megaproyecto turístico “Perfect Day” promovido por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

Durante su declaración, la funcionaria fue contundente al señalar que el plan no contará con autorización ambiental, debido a las implicaciones ecológicas que representa para esta zona del Caribe mexicano.

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“Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean”, expresó Bárcena.

Asimismo, indicó que incluso la propia empresa estaría considerando desistirse del desarrollo, aunque reiteró que, por parte de la dependencia federal, no se aprobará.

“Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, puntualizó.

El anuncio ocurre en medio de una creciente polémica por el impacto ambiental que podría generar el megaproyecto, debido a la presencia de manglares, arrecifes y especies en riesgo en la región de Mahahual, considerada parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

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Diversos colectivos ambientalistas, ciudadanos y organizaciones civiles habían exigido frenar el desarrollo al advertir que implicaría afectaciones irreversibles en uno de los ecosistemas más sensibles del sur de Quintana Roo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estatus legal del proyecto, ni si Royal Caribbean presentará una propuesta alternativa en otra zona del estado.