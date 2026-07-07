¿Lo has visto? Buscan a Víctor de Jesús Centurión Pool; desapareció en la colonia Polvorín de Campeche

La incertidumbre crece entre familiares de Víctor de Jesús Centurión Pool, de 47 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 28 de junio, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Polvorín, en la ciudad de Campeche, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Noticia Destacada Combi colectiva choca contra un auto frente a la terminal ADO en Ciudad del Carmen y deja caos vial

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), la última vez que fue visto ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana. Ese día vestía pantalón, playera, zapatos y gorra de color negro. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto con él.

La FGECAM mantiene activa la búsqueda de Víctor de Jesús Centurión Pool.

Como señas particulares, Víctor de Jesús mide 1.55 metros, es de tez morena clara y complexión media. Presenta una cicatriz de aproximadamente 15 centímetros en el abdomen, perforaciones en ambas orejas y varios tatuajes, entre ellos un fénix tribal en el hombro derecho, el nombre "Víctor" tatuado en el dedo medio de la mano izquierda y otro tatuaje en el brazo izquierdo. La FGECAM pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización a través del teléfono (981) 811-9400.

JGH