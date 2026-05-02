El Barcelona logra agónico triunfo ante Osasuna y puede llegar al Clásico como el Campeón de España

El FC Barcelona dio este sábado un paso más para ganar LaLiga este fin de semana al ganar 2-1 a Osasuna en la jornada 34 del campeonato español.

Los goles de Robert Lewandowski (81) y Ferran Torres (86) dan la opción a los azulgranas de revalidar el título el domingo si el Real Madrid no gana en el campo del Espanyol.

Líder liguero, el Barcelona se sitúa a 14 puntos del equipo blanco, segundo clasificado, a falta de sólo cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando finalice la fecha actual.

Osasuna vs Barcelona (1-2) goal highlights

Robert Lewandoski

Ferran Torres

Raul Garcia pic.twitter.com/0E7mHrNOlL — "MyLord, Your Majesty" (@HomeAwayWin) May 2, 2026

Todo lo que no sea ganar el domingo dejará al Real Madrid sin posibilidad de colmar la ventaja y llegaría al Clásico de España como el subcampeón, casi obligado a hacer el pasillo a los catalanes.

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