AICM activa protocolo por amenaza de bomba en vuelo de Viva Aerobus; descartan riesgo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que este sábado se activaron protocolos de seguridad tras un reporte de posible amenaza de bomba en una aeronave de Viva Aerobus.

De acuerdo con el comunicado difundido en la red social X, el incidente estuvo relacionado con el avión matrícula XA-VBM, correspondiente al vuelo VB1029 procedente de Cancún y su conexión VB1104 con destino a Mérida.

Activan protocolos de seguridad en Terminal 1

La aeronave se encontraba estacionada en la posición 13 de la Terminal 1 cuando se recibió la alerta.

De inmediato, personal de seguridad aeroportuaria (AVSEC) y la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria implementaron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Elementos especializados del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) participaron en la revisión integral del avión y del equipaje.

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Revisión descarta presencia de explosivos

Tras la inspección exhaustiva, las autoridades confirmaron que no se encontraron indicios de artefactos explosivos en la aeronave ni en los objetos revisados.

El AICM precisó que las acciones se realizaron en coordinación con la Comandancia General del aeropuerto, siguiendo los protocolos autorizados para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.

Operación bajo control tras incidente

Luego de concluir la revisión, la situación fue considerada bajo control y sin riesgo para las operaciones aeroportuarias.

#AICMinforma



Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 2, 2026

Este tipo de procedimientos forman parte de los protocolos internacionales de seguridad aérea, que obligan a actuar de manera inmediata ante cualquier reporte de amenaza, aun cuando posteriormente resulte negativo.

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