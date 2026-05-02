Paramédicos salvan a joven con presunta sobredosis en Xul-Ha

Una movilización de emergencia por parte de los cuerpos de socorro permitió la salvaguarda de la vida de un hombre joven en la comunidad de Xul-Ha, luego de que este presentara una sintomatología vinculada presuntamente al consumo de sustancias ilícitas.

El reporte de auxilio se generó en las proximidades de un recinto religioso del poblado, lugar donde el masculino fue localizado, lo que activó de inmediato los protocolos de intervención.

Al arribar al sitio, los técnicos en urgencias médicas del grupo Rino evaluaron al paciente, quien manifestaba una sintomatología compleja que incluía dolores agudos en la zona torácica, un cuadro avanzado de deshidratación y episodios de alucinaciones.

La conjunción de estos factores indicaba una intoxicación aguda que ponía en peligro inminente sus funciones vitales, por lo que el equipo de rescatistas procedió a realizar maniobras de estabilización hemodinámica en el lugar de los hechos.

La intervención técnica resultó determinante para el desenlace del evento, ya que los socorristas enfocaron sus esfuerzos en controlar la frecuencia cardíaca y mitigar los efectos neurobiológicos de la presunta sobredosis.

Durante varios minutos, los paramédicos trabajaron intensamente para normalizar los signos vitales del afectado, logrando contener el avance del cuadro clínico antes de que se produjera un fallo orgánico mayor.

Una vez que el paciente fue declarado estable para su traslado, se procedió a su movilización inmediata bajo vigilancia médica continua hacia el Hospital Comunitario de Bacalar.

En dicho centro hospitalario, el joven quedó bajo la custodia de personal médico especializado para recibir el tratamiento de desintoxicación correspondiente y una evaluación integral de su estado físico.