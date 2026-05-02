Apagón en Playa del Carmen deja sin luz a fraccionamientos y paraliza comercios por horas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin suministro eléctrico a tres fraccionamientos y a una parte de una colonia en Playa del Carmen por más de cuatro horas. Los afectados demandan a las autoridades de la federación atender este problema que, aseguran, se ha vuelto recurrente.

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El apagón golpeó severamente al sector comercial de la zona. Aparentemente, el servicio fue interrumpido luego de que una empresa constructora cortara de forma accidental las líneas conductoras de energía eléctrica al realizar trabajos en el área.

El comerciante Daniel Dzul Morales comentó que este incidente es una muestra de la falta de coordinación entre el gobierno y las empresas privadas. "Es un caos en Playa del Carmen", afirmó tras reportar las pérdidas en su negocio debido a la interrupción del servicio.

Por su parte, el comerciante Lomelí Santo Arroyo señaló que la ciudad enfrenta un escenario de desorden generalizado. "Apagones, inseguridad, sargazo, aumento de ambulantes y cobro de derecho de piso criminal; esto es una muestra de la ingobernabilidad", refirió ante la situación que afecta la economía local.

Hasta el momento, los locatarios esperan que la paraestatal restablezca por completo el servicio y se tomen medidas para evitar que obras privadas sigan afectando la infraestructura eléctrica de la ciudad.

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JGH