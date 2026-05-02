“Ya no es negocio trabajar”: Ambulantes acusan cobros irregulares en Playa del Carmen

Los fiscales del gobierno municipal de Playa del Carmen siguen extorsionando a la gente; de acuerdo con denuncias, están cobrando a los ambulantes diversas cantidades según la ubicación, las cuales van desde los 3 mil hasta los 5 mil pesos, según denunció Baltazar Morales Tún. En redes sociales también han proliferado diversas quejas en contra de los fiscales de la Dirección de Cobranza y Fiscalización, a cargo de Julián Lara Maldonado.

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"Poner un puesto de tacos en la esquina dejó de ser negocio, no trae cuenta, porque los fiscales del gobierno municipal te cobran hasta por cada mesa y silla que colocas", relató Morales Tún, quien añadió que el titular de la dependencia, al ser importado de Cancún, no tiene interés en la economía local sino en "llenar la caja chica".

Por su parte, el ciudadano José Torres denunció haber realizado dos pagos en las oficinas del gobierno municipal: uno en cajas donde extienden el recibo oficial, y otro pago de 900 pesos (que puede variar hasta los 3 mil pesos) para obtener el derecho al tarjetón, del cual no emiten ningún comprobante de pago porque se entrega directo a una persona asignada. Además, reportó cobros de 150 pesos por hora por extensión de horarios.

Para el ciudadano Renán Solís Meléndez, emprender un negocio en Playa del Carmen dejó de ser una opción viable para salir adelante. "Por un lado te extorsionan los fiscales del gobierno, y por el otro los delincuentes que te cobran derecho de piso criminal; pagas porque pagas", lamentó, señalando que el gobierno no garantiza seguridad a la inversión.

Finalmente, Mauricio Gastón López acusó que existe una disparidad en la aplicación de la ley, pues mientras los ambulantes independientes son extorsionados, los más de 50 vendedores del sindicato de la CROC, a cargo de su líder Martín de la Cruz Gómez, son considerados "intocables". El denunciante concluyó que la ciudadanía espera que se detenga el daño causado por servidores públicos foráneos a la economía y seguridad pública local.

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JGH