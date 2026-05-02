Detienen a dos colombianos por robo de vehículo y narcomenudeo en Quintana Roo

En hechos distintos registrados en el municipio, dos personas de origen colombiano fueron detenidas por su probable participación en delitos relacionados con robo de vehículo y narcomenudeo, como parte de operativos implementados por corporaciones de seguridad en la zona.

El primer caso corresponde a Nicolle “N”, de 23 años de edad, quien fue asegurada tras ser sorprendida en posesión de una motocicleta marca Italika tipo 125, en colores azul, negro y blanco, la cual no contaba con placas de circulación y había sido reportada como robada minutos antes.

La detención se realizó luego de una intervención inmediata por parte de elementos de seguridad, quienes lograron ubicar la unidad y proceder con el aseguramiento de la mujer en flagrancia.

De acuerdo con los reportes, la motocicleta fue identificada plenamente como la unidad sustraída, por lo que tanto la detenida como el vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones y la integración de la carpeta respectiva.

En un hecho separado, autoridades también detuvieron a Juan Carlos “N”, de 56 años de edad, igualmente de nacionalidad colombiana, por su presunta participación en delitos contra la salud.

La intervención se llevó a cabo durante recorridos de vigilancia, en los que el sujeto fue sorprendido en posesión de diversas sustancias ilícitas.

Durante la revisión, se le aseguraron más de 56 dosis de narcóticos, entre las que se encontraban marihuana, tussi y ketamina, lo que derivó en su inmediata detención. El individuo fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.