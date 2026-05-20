Detienen a Omar Chávez en Culiacán; hijo de Julio César Chávez es trasladado al penal de Aguarato

La familia del histórico boxeador mexicano Julio César Chávez vuelve a quedar envuelta en la polémica luego de que este miércoles se confirmara la detención de Omar Chávez en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el hijo del excampeón mundial fue arrestado en Culiacán y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto, uno de los penales más conocidos de la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas oficiales por las que Omar Chávez Carrasco fue detenido, situación que ha generado diversas reacciones en redes sociales y medios deportivos.

El registro de su ingreso al penal

Según el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron la aprehensión alrededor de las 8:53 horas de este 20 de mayo de 2026. Posteriormente, el boxeador fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El menor de los hijos de Julio César Chávez es conocido dentro del mundo del boxeo con el apodo de “Business Man” y, aunque logró construir una carrera profesional sobre el ring, constantemente estuvo ligado a la atención mediática debido a los problemas y controversias que han rodeado a la familia.

La dinastía Chávez ha enfrentado distintos episodios relacionados con temas legales y adicciones. Tanto el legendario campeón mexicano como sus hijos han hablado públicamente sobre las complicaciones personales que atravesaron durante varios años.

Además, el caso de Julio César Chávez Jr. continúa generando atención, debido a que permanece a la espera de una sentencia relacionada con presuntos vínculos con integrantes del narcotráfico y posesión de armas sin registro.

Por ahora, se espera que en las próximas horas las autoridades de Sinaloa den a conocer más detalles sobre la situación jurídica de Omar Chávez y los motivos que derivaron en su detención.