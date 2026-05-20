Rehabilitarán antigua primaria abandonada en Hecelchakán para escuela normal

La antigua escuela primaria Estado de Chiapas, que permaneció abandonada durante los últimos tres años, será totalmente rehabilitada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (Inifeec). El inmueble será ocupado por la Escuela de Licenciatura en Educación Preescolar "Profesor Pastor Rodríguez Estrada".

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La directora de la institución, María Eliud Reyes Pinzón, detalló que finalmente ocuparán un plantel propio después de 29 años de operar en un módulo del barrio de San Antonio. La estructura original fue construida hace 58 años (en 1967) y desalojada por los alumnos de primaria al considerarse obsoleta; sin embargo, tras un dictamen del arquitecto Ernesto Segovia, se determinó que los cimientos e instalaciones se encuentran en óptimas condiciones para ser rescatados.

Reyes Pinzón destacó que este espacio es idóneo para albergar a los más de 130 alumnos con los que cuenta la matrícula actual. Los trabajos de adecuación comenzarán en los próximos meses y contemplan la rehabilitación integral de tres aulas y los módulos sanitarios, financiado con recursos federales del programa La Normal es Nuestra.

“Ya merecemos tener nuestro propio espacio y así poder dejar la institución que nos cobijó por casi tres décadas; hoy se va a hacer realidad”, expresó la directora, quien recordó que esta escuela funciona como un módulo dependiente de Calkiní. Se proyecta que los estudiantes de la licenciatura puedan ingresar a sus nuevas instalaciones a finales de este año.

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JGH