Ni machacado ni campechana: El “Huapango”, el refrescante postre secreto de Dzitbalché para el calor

Tras 45 años de haber sido creado, el refrescante postre conocido como "El Huapango" se ha consolidado en los primeros planos de la tradición gastronómica local. Consumido a diario por los habitantes para mitigar las altas temperaturas, esta delicia consiste en una combinación de plátano machacado, hielo granizado, vainilla natural y horchata o leche condensada, según detalló el señor Manuel Jesús Ku, quien lleva 35 años dedicándose a su elaboración. Junto a su yerno, Jorge Luis Aké Cob, quien se sumó al oficio hace una década, venden entre 40 y 45 vasos al día.

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El Huapango ha conquistado el paladar tanto de locales como de turistas nacionales y extranjeros. Actualmente, el vaso tiene un costo de 25 pesos, registrando un ligero incremento respecto a diciembre del año anterior, cuando costaba 20 pesos, debido al aumento en los precios de insumos básicos como el azúcar y el hielo.

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Los productores explicaron que su punto principal de venta se ubica frente a la parroquia de la ciudad, aunque no son los únicos. En el mercado municipal también se oferta este producto, sumando en total ocho puestos fijos en Dzitbalché. La fama de la bebida ha cruzado fronteras municipales, llegando a Calkiní, donde comerciantes locales la llegan a vender hasta en 60 pesos por vaso.

El año pasado, el Ayuntamiento impulsó la celebración del Día del Huapango para reunir a todos los elaboradores tradicionales de la comunidad, obteniendo una excelente respuesta. Se espera que en julio de este 2026 se repita el festejo para continuar difundiendo y preservando esta receta única, inventada en la "cuna de los cantares", para que logre trascender a otros estados del país.

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JGH