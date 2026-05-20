Incendio moviliza a bomberos y paramédicos en José María Morelos

Bomberos y paramédicos se movilizaron la tarde de este miércoles rumbo al camino de San Antonio Tuk, luego de que se reportara que en una parcela se estaba quemando un campesino.

Sin embargo, al arribo de los vulcanos y paramédicos por ese camino, como a medio kilómetro de la cabecera, solamente vieron el incendio de maleza a la orilla del camino que amenazaba en extenderse.

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Un productor que se encontraba en ese lugar dijo que venía caminando poco después de las 17:00 horas, con el calor sofocante todavía, cuando vio de la nada que se empezaba a quemar la maleza ubicada a la orilla del camino, como traía su celular le habló a su hija y le pidió que avisaran a los bomberos para que acudieran a apagar el incendio.

El abuelito dijo que, posiblemente, el fuego surgió como efecto de calentamiento de algún envase de cristal que estaba tirado en ese lugar (el efecto lupa). En los últimos dos días se han reportado incendios a las orillas de los caminos vecinales cercanos a esta ciudad.