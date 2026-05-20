Gobierno de Yucatán respalda a Deportiva Venados en su camino hacia la Liga de Expansión

El equipo campeón de la Liga Premier MX, Deportiva Venados, visitó este miércoles al Gobernador del Estado, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, para entregarle el trofeo de monarca.

En la visita a Palacio de Gobierno, el mandatario yucateco le dio el apoyo total al conjunto astado para participar en la Liga de Expansión MX y se comprometió a ser enlace con los Venados FC Yucatán para que ambos utilicen el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”.

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“Deportiva tienen todo nuestro respaldo para que se llegue a aun acuerdo con los Venados quienes tienen en este momento el comodato de estas instalaciones, de nuestra parte expresamos la no inconveniencia de que jueguen ahí, ahora Armín Lizama (director del Instituto del Deporte del Estado) servirá como enlace para las platicas entre ambas directivas”, señaló “Huacho” Diaz al finaliza la visita.

Todo el equipo ciervo estuvo con el mandatario Estatal en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno donde se tomaron la foto con el trofeo de monarcas de la Premier MX.

“Estamos muy contentos de recibir a estos muchachos que lograron este triunfo, el campeonato y pasar a la Liga de Expansión, es sin duda una gran hazaña; este triunfo no es el final sino el principio de dar más esfuerzos y dejar el nombre de Yucatán en alto”.

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El Depo está en platicas en busca de lograr el ascenso a la liga de plata donde compartiría Estadio con los Venados, lo que no es nada extraño, en la Liga MX América y Cruz Azul juegan en las mismas instalaciones, por muchos años en Jalisco el Atlas y las Chivas compartieron casa.

“Es digno de reconocerse este campeonato, en el deporte hay momentos difíciles, pero como les comenté, es importante nunca dejarse de preparar, seguir con el trabajo en equipo y sobre todo no darse por vencidos”.

Los ciervos ahora están a la espera de la reunión de dueños a finales de mes donde se daría a conocer si le permitiesen ascender, mientras tanto siguen con el trabajo para jugar en el Olímpico.