Campeche brilla en los Nacionales Conade 2026: Caen tres medallas más en Taekwondo

Durante el segundo día de combates en los Juegos Nacionales Conade 2026, celebrados en Apizaco, Tlaxcala, la delegación de Campeche se apoderó de tres nuevas medallas en la disciplina de taekwondo modalidad combate, gracias a las destacadas actuaciones de los jóvenes Krystell Lara, Isis Galmiche y Dominic Núñez.

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Con una cosecha de una plata y dos bronces en esta jornada, el total acumulado de preseas para el taekwondo campechano se eleva a ocho (un oro, cuatro platas y tres bronces). Este resultado coloca a la entidad en el segundo lugar de la península con mayor efectividad en esta disciplina, siendo superada solamente por Yucatán, que registra 17 insignias, y manteniéndose por encima de Quintana Roo, que apenas cuenta con tres.

Estado acumula 21 medallas en distintas disciplinas deportivas. / Especial

Asimismo, el panorama general para el Estado en todas las disciplinas deportivas que se encuentran compitiendo en la máxima justa de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ya suma un total de 21 medallas, divididas en cuatro oros, ocho platas y nueve bronces.

Con estos nuevos logros en Tlaxcala, los jóvenes atletas campechanos demuestran su disciplina, coraje y espíritu competitivo, poniendo en alto el nombre de la entidad y consolidándose en los mejores escenarios deportivos del país.

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JGH