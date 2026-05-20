¿José Ramón Fernández perdonó a Faitelson? Esto respondió el periodista en redes

La relación entre José Ramón Fernández y David Faitelson volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que surgieran rumores sobre una supuesta reconciliación entre ambos periodistas deportivos, quienes mantienen un distanciamiento desde hace varios años.

Las especulaciones comenzaron después de que en redes sociales circulara información que aseguraba que Faitelson había pedido disculpas y que el veterano comunicador las había aceptado, situación que rápidamente generó reacciones entre seguidores del periodismo deportivo.

Sin embargo, fue el propio José Ramón Fernández quien salió a desmentir la versión a través de su cuenta oficial de X, donde aseguró que la información era completamente falsa y criticó que algunos portales difundieran ese tipo de publicaciones para generar interacciones.

El mensaje que dejó clara la situación

“¿De qué hablan? No inventen noticias para ganar likes. Totalmente falso”, escribió el periodista, dejando claro que no existe ningún acercamiento con David Faitelson y que la relación entre ambos continúa fracturada.

La polémica entre los comunicadores ha escalado en los últimos años debido a distintas declaraciones públicas relacionadas con temas profesionales y personales. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante una ceremonia del Salón de la Fama del Futbol, donde Faitelson intentó ofrecer una disculpa pública a quien fuera su mentor durante muchos años.

Pese al gesto, Fernández aseguró posteriormente que no creyó en la sinceridad del mensaje y consideró que el acercamiento tenía más relación con una estrategia mediática que con un intento real de reconciliación.

Además, otro episodio que terminó por deteriorar aún más la relación fue cuando surgieron declaraciones relacionadas con supuestos problemas personales del periodista veterano, algo que habría marcado el rompimiento definitivo entre ambos.

Durante décadas, José Ramón Fernández y David Faitelson formaron una de las duplas más reconocidas de la televisión deportiva mexicana, compartiendo programas, análisis y coberturas internacionales. Sin embargo, actualmente no existen señales de que las diferencias puedan resolverse próximamente.

Aunque Faitelson ha realizado distintos intentos públicos para cerrar el conflicto, la postura de Fernández parece mantenerse firme, dejando claro que la distancia profesional y personal entre ambos continúa vigente.