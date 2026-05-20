Raga Diamante va por la revancha en La Más Draga: confirman a la yucateca en Solo Las Más 2

Luego de su participación en la tercera temporada de La Más Draga, en la cual quedó en cuarto lugar, la yucateca Raga Diamante regresa por la revancha, ahora con su participación en Solo Las Más 2.

La edición que reúne a exparticipantes del famoso reality drag de YouTube anunció a las participantes de su segunda temporada de Solo Las Más, confirmando a la yucateca entre ellas.

Y es que el paso de Raga Diamante en La Más Draga 3 causó gran expectativa por su espectáculo en el escenario, al demostrar grandes vestuarios, su habilidad en baile y canto.

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Sin embargo, un tropiezo en el escenario en la gran final la orilló a quedar en el cuarto lugar, siendo Aviesc Who? quien se llevó la corona en su tercera temporada.

Ahora, Raga Diamante vuelve a Solo Las Más, siendo de las favoritas del público y con esperanzas de que llegue hasta la gran final por la corona y ganadora del millón de pesos.

¿Quién es Raga Diamante?

Raga Diamante es una artista drag mexicana reconocida por participar en el reality show mexicano La Más Draga, programa que se ha convertido en uno de los espacios más importantes para la cultura drag y LGBT+ en México.

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Su estilo se caracteriza por una imagen glamorosa, extravagante y con fuerte presencia escénica, lo que le permitió destacar entre otras competidoras del certamen.

Dentro de La Más Draga, Raga Diamante llamó la atención por sus vestuarios elaborados, maquillaje impactante y personalidad intensa frente a cámaras, además de ser la primera yucateca en ser finalista del reality.

A lo largo de su participación mostró propuestas inspiradas en la moda, el performance y elementos de la cultura mexicana, aspectos que son parte esencial del formato del programa y de la escena drag nacional.