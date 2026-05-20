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CANACO Pride 2026 impulsará economía y diversidad en Campeche

El próximo 10 de junio se realiza la tercera edición del CANACO Pride en Campeche, un evento en la Calle 59 que impulsa la inclusión y la derrama económica en la ciudad.

Por David Vázquez

20 de may de 2026

1 min

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Calle 59 será sede de la tercera edición del CANACO Pride.
Calle 59 será sede de la tercera edición del CANACO Pride. / David Vázquez

Las actividades del orgullo Pride en Campeche, aunque son pocas, significan una oportunidad de desarrollo económico y de inclusión para este sector de la población, al grado de que cada vez son más aceptadas por las familias campechanas.

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La Drag Jul, en el marco de la presentación de la tercera edición del CANACO Pride, explicó que en los últimos años esta actividad ha representado una oportunidad de crecimiento para los integrantes de la comunidad, pues se han abierto espacios para darse a conocer. Esto, a la vez, genera derrama económica en establecimientos dedicados a la venta de ropa y artículos de belleza, entre otros comercios locales.

Cabe señalar que la tercera edición del CANACO Pride se realizará el próximo miércoles 10 de junio en la Calle 59 del Centro Histórico, en punto de las 20:00 horas.

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JGH

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