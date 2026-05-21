Yucatán suma cuatro casos de miasis por gusano barrenador en una semana; emiten alerta sanitaria nacional

México enfrenta un incremento acelerado de casos humanos de gusano barrenador del ganado, una plaga que ya afecta a la mitad de los estados del país y que mantiene a Yucatán entre las de mayor número de personas infestadas.

La Secretaría de Salud federal emitió una nueva alerta sanitaria nacional luego de confirmar que, tan sólo durante la semana epidemiológica 18 –del 9 al 15 de mayo–, se detectaron 40 nuevos casos de miasis causada por la larva Cochliomyia hominivora, conocida popularmente como gusano barrenador del ganado o “mosca bichera”.

Noticia Destacada Avanza el gusano barrenador: Detectan más de 708 casos de reses infectadas en Quintana Roo

De esos nuevos contagios, cuatro corresponden a Yucatán, estado que ya acumula 31 casos confirmados en lo que va del 2026, además de una defunción asociada a esta enfermedad, según datos oficiales actualizados al 20 de mayo.

La entidad aparece únicamente por debajo de Chiapas y Veracruz en número de pacientes afectados por la plaga.

De 5 a 6 enfermos por día

El reporte federal advierte que los contagios crecieron 14.2 por ciento en apenas una semana, al pasar de 282 a 322 casos acumulados en el país, lo que equivale actualmente a un promedio de cinco o seis nuevos enfermos por día.

La miasis ocurre cuando larvas de mosca infestan heridas abiertas o cavidades naturales del cuerpo humano, como nariz, boca, ojos, oídos o genitales. Las autoridades sanitarias explican que la mosca deposita sus huevos en lesiones expuestas y, posteriormente, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo.

Expansión territorial

La situación preocupa especialmente por la expansión territorial de la plaga. Hasta ahora ya existen casos humanos en 16 estados del país, entre ellos Campeche, Quintana Roo y Yucatán, mientras que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reporta presencia de la plaga en fauna de 26 entidades mexicanas.

Noticia Destacada ¡Suman seis este 2026! Confirman nuevo caso de gusano barrenador en humanos en Campeche

En Yucatán, especialistas han advertido que las altas temperaturas, la humedad y la actividad ganadera generan condiciones propicias para la reproducción de esta mosca, particularmente en comunidades rurales donde las personas mantienen contacto frecuente con animales de traspatio o ganado.

Resurgimiento

El gusano barrenador delk ganado (GBG) había sido erradicado de México desde 1991, pero reapareció en el 2024 por la frontera sur del país.

Además de humanos, la plaga afecta ganado, fauna silvestre y mascotas; la Senasica reporta miles de casos en animales en diversas entidades.