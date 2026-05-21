Choferes el Circuito Metropolitano del Va y Ven exigen aumento de su sueldo y se van a paro laboral

De nueva cuenta, operadores de la ruta Circuito Metropolitano del Va y Ven suspendieron sus labores en protesta por inconformidades relacionadas con salarios, contratos laborales y promesas de aumento de sueldo que, aseguran, aún no se han visto reflejadas.

Mientras tanto, usuarios de la ruta Metropolitano del Sistema de Transporte Público se vieron afectados luego de que las unidades no salieran a operar.

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Los hechos ocurren en las inmediaciones de las bodegas donde se resguardan los autobuses, sitio en el que choferes señalaron que al menos 42 unidades, junto con sus respectivos operadores, decidieron suspender labores por inconformidades relacionadas con salarios, contratos laborales y promesas de aumento de sueldo que, aseguran, aún no se han visto reflejadas.

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De acuerdo con los trabajadores, los pagos continúan siendo bajos y hasta el momento no han recibido claridad sobre diversos acuerdos laborales previamente planteados, situación que derivó en esta manifestación y suspensión temporal del servicio.