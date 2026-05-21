Sheinbaum cuestiona visión opositora sobre apoyos económicos con audio de Fox

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un fragmento de audio del expresidente Vicente Fox Quesada con el objetivo de evidenciar lo que calificó como una postura histórica sostenida por sectores de oposición respecto a los apoyos económicos entregados de manera directa a la población.

La mandataria federal utilizó el material durante su exposición para contrastar las políticas sociales impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación con declaraciones y posiciones expresadas en administraciones anteriores sobre los programas de apoyo social.

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De acuerdo con Sheinbaum, el audio refleja una visión que durante años predominó entre actores políticos opositores y que, según señaló, mantenía reservas o cuestionamientos sobre la entrega directa de recursos a los ciudadanos. La presidenta sostuvo que actualmente la política social del Gobierno federal busca garantizar derechos y evitar intermediarios en la distribución de apoyos.

El tema fue abordado en el contexto de la discusión sobre programas sociales y el modelo de asistencia implementado en los últimos años, uno de los ejes centrales de las administraciones encabezadas primero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por la actual mandataria.

La difusión del audio ocurre además en medio del debate político sobre la continuidad y fortalecimiento de programas sociales, así como de las distintas posturas entre oficialismo y oposición sobre el papel del Estado en la entrega de apoyos económicos a sectores vulnerables.