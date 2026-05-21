Cruz Azul vs. Pumas: Memote Martínez y Erik Lira podrán estar en la Final de la Liga MX

La gran final del Clausura 2026 también tendrá un momento especial fuera de la cancha para Guillermo Martínez y Erik Lira, luego de que Javier Aguirre autorizara a ambos jugadores acompañar a sus respectivos equipos durante el partido definitivo entre Pumas UNAM y Cruz Azul.

Los futbolistas se encuentran actualmente concentrados con la Selección Mexicana como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, situación que les impidió disputar la Liguilla con sus clubes desde el final de la fase regular.

Sin embargo, el estratega nacional confirmó que ambos podrán acudir al encuentro de vuelta para convivir con sus compañeros y acompañarlos en uno de los partidos más importantes del semestre.

De acuerdo con las declaraciones de Javier Aguirre, la decisión busca reconocer el esfuerzo que realizaron durante toda la temporada con sus equipos, además de considerar positivo que puedan compartir el cierre del torneo junto a sus planteles.

Aunque ni Memote Martínez ni Erik Lira tendrán participación dentro del terreno de juego, sí estarán presentes en el estadio para respaldar a sus compañeros, ya sea celebrando el campeonato o acompañando al equipo en caso de derrota.

La ausencia de ambos futbolistas durante la Liguilla había generado debate entre aficionados, ya que fueron llamados a la concentración nacional inmediatamente después de concluir la Jornada 17 del Clausura 2026.