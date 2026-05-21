Omar Chávez, hijo del "César del Boxeo", fue liberado de una cárcel de Sinaloa

Omar Chávez, hijo del exboxeador Julio César Chávez, fue liberado de una cárcel en el estado de Sinaloa, luego de haber sido ingresado el pasado miércoles 20 de mayo.

El hijo del "César del Boxeo" seguirá su proceso en libertad, tras haber sido acusado como probable responsable de cometer el delito de violencia familiar, de acuerdo a la información que arrojaron los primeros reportes.

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Omar Chávez pudo abandonar el penal de Aguaruto, que se encuentra ubicado en la capital de la entidad, luego de que le impusieran algunas medidas para seguir el proceso en libertad.

Trascendió que la detención de Omar se realizó el 20 de mayo aproximadamente a las 20:50 horas, según dio a conocer el gobierno federal. En 2025, Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y después extraditado a México.