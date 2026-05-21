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Otro día más sin agua en Campeche; vecinos recurren a llenar sus cubetas

Vecinos de Campeche cuestionan a las autoridades al no informar sobre la falta de agua potable en la ciudad.

David Vázquez

Por David Vázquez

21 de may de 2026

1 min

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Vecinos de Campeche señalan que hace muchos años no había problemas de agua
Vecinos de Campeche señalan que hace muchos años no había problemas de agua / Alejandro Pech

Con tanques y cubetas llenas para evitar afectaciones en la "chamba" o en el hogar, ciudadanos de la capital siguen reportando poco suministro de agua potable, servicio a cargo del Sistema Municipal del Ayuntamiento de Campeche.

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Desde colonias como la Miguel Hidalgo, Solidaridad Urbana y Las Flores, destacaron imágenes de ciudadanos llenando sus tanques para evitar complicaciones en la obra y otros oficios.

Los ciudadanos Catalina y Román explicaron que hasta ahora nadie avisa qué está pasando, ni por la existencia de "Facebook" para que las autoridades den a conocer cuándo hay suspensión del servicio o obras de mantenimiento.

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Don Román, de oficio albañil, agregó que desde hace muchos, pero muchos años, no pasaba algo similar.