Otro día más sin agua en Campeche; vecinos recurren a llenar sus cubetas

Con tanques y cubetas llenas para evitar afectaciones en la "chamba" o en el hogar, ciudadanos de la capital siguen reportando poco suministro de agua potable, servicio a cargo del Sistema Municipal del Ayuntamiento de Campeche.
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Desde colonias como la Miguel Hidalgo, Solidaridad Urbana y Las Flores, destacaron imágenes de ciudadanos llenando sus tanques para evitar complicaciones en la obra y otros oficios.
Los ciudadanos Catalina y Román explicaron que hasta ahora nadie avisa qué está pasando, ni por la existencia de "Facebook" para que las autoridades den a conocer cuándo hay suspensión del servicio o obras de mantenimiento.
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Don Román, de oficio albañil, agregó que desde hace muchos, pero muchos años, no pasaba algo similar.