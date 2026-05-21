Secretaría de Educación confirma recorte al horario escolar por el calor de hasta 40 grados en Campeche

Ante las altas temperaturas que se registran en la Entidad, la Secretaría de Educación (Seduc) informó que las escuelas de nivel básico ajustarán hoy y mañana sus horarios de clases con el objetivo de proteger la integridad física y salvaguardar la salud de niñas, niños y adolescentes durante la actual ola de calor.

La dependencia, que encabeza Víctor Sarmiento Maldonado, precisó que las modificaciones estarán vigentes los días jueves 21 y viernes 22 de mayo de 2026.

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En Educación inicial, primaria y los Centros de Atención Múltiple (CAM) del turno matutino, las actividades se desarrollarán de 8:00 a 12:00 horas; mientras que en preescolar el horario será de 9:00 a 11:30 horas. Para los planteles de primaria y CAM del turno vespertino, las clases se impartirán de 15:30 a 18:30 horas, sin receso.

En el caso de secundaria general y técnica, el turno matutino operará de 7:00 a 12:20 horas, mientras que el vespertino iniciará actividades a partir de las 15:30 horas.

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Por su parte, las escuelas telesecundarias mantendrán labores de 8:00 a 13:00 horas. La Seduc explicó que estas medidas buscan reducir la exposición de estudiantes y personal educativo a las horas de mayor intensidad solar y prevenir afectaciones a la salud derivadas de las temperaturas extremas que se han registrado en los últimos días en distintas regiones del estado.

Finalmente, la dependencia estatal aseguró que continuará monitoreando las condiciones climáticas y, en caso de ser necesario, implementará nuevas acciones para garantizar el bienestar de alumnas, alumnos, maestras y maestros, procurando al mismo tiempo la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los planteles educativos de Campeche.