Donovan Carrillo roba el show en el Nacional de Patinaje en Cancún

Donovan Carrillo triunfó en su primera presentación en el Nacional de Patinaje Artístico, celebrado en la pista de hielo "Happi Arena" de la Riviera Maya, en una jornada que se abarrotó y dejó a decenas de seguidores sin poder entrar al recinto.

Fue en el cierre del magno evento que se presentó Donovan Carrillo con dos patinadoras en la Categoría Avanzados. Desde el calentamiento, toda la arena se le rindió a sus pies con los gritos de "¡Donovan, Donovan!".

Primero se presentó Andrea Montesinos, seleccionada de Guanajuato, quien demostró su gran destreza y elegancia. Posteriormente, la representante del Instituto Politécnico Nacional, María Eugenia, desplegó una gran elegancia y categoría en su baile.

Donovan conquistó Cancún

Finalmente se cerró con broche de oro la jornada con la presencia de Donovan Carrillo en el centro de la pista, quien con su tradicional sonrisa inició su baile con una melodía en idioma francés, manteniendo al recinto en silencio expectante. El patinador hizo vibrar a los presentes con un elegante mortal de varios giros en el aire para caer con los patines sobre la superficie de hielo, lo que desató los gritos del público.

Al final, en conferencia de prensa, Carrillo destacó el potencial de Cancún en el patinaje artístico: "Yo hubiera querido tener de niño una pista de hielo y en Cancún la tienen, así que ya tienen medio maratón para empezar a hacer grandes cosas".

Cuestionado sobre si regresará con su show, adelantó que buscará la manera de presentarse en la ciudad tras saber que muchos de sus seguidores se quedaron afuera. "Me da tristeza que se hayan quedado muchas personas afuera, pero voy a trabajar para traer mi show a Cancún, después de que lo presente en Querétaro, donde ya tenemos sold out", concluyó.