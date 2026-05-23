Javier May pide a Sheinbaum precio de garantía para el cacao de Tabasco: “evitemos el intermediarismo”

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalecer el apoyo a las y los productores de cacao mediante un esquema de acopio con precio de garantía, durante el evento “Alimentación para el Bienestar”, realizado este sábado 23 de mayo de 2026 en Comalcalco.

En su mensaje, el mandatario estatal destacó que Tabasco cuenta con más de 17 mil pequeñas productoras y productores dedicados al cacao, muchos de ellos con parcelas de media hectárea, una hectárea o hasta 2.5 hectáreas.

Señaló que este cultivo sostiene una economía social distribuida entre miles de familias y forma parte de la identidad cultural del estado.

May Rodríguez recordó que Comalcalco llegó a ser un centro importante de producción, acopio y exportación de cacao, con asociaciones y cooperativas que dieron fuerza económica a la región. Sin embargo, indicó que ese modelo se debilitó con el paso de los años y ahora busca recuperarse con apoyo federal.

Javier May pide acopiar 17 mil toneladas de cacao en Tabasco

Durante su intervención, el gobernador solicitó a Sheinbaum apoyar el acopio de 17 mil toneladas de cacao con un precio justo para los pequeños productores.

Explicó que actualmente el kilo puede pagarse entre 40 y 50 pesos, una cantidad que, según dijo, no siempre permite cubrir el trabajo, la mano de obra ni los costos de producción.

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Javier May planteó la posibilidad de establecer un precio estable de 100 pesos por kilo durante todo el ciclo, con el objetivo de evitar el intermediarismo y garantizar que la utilidad llegue directamente a quienes cultivan el cacao.

Cacao, economía social y cuidado ambiental en Tabasco

El gobernador sostuvo que fortalecer el precio del cacao ayudaría a reactivar la economía local, ya que los beneficios no se concentran en pocas manos, sino que llegan a casi 20 mil familias vinculadas con esta actividad.

Además, afirmó que la producción de cacao tiene un impacto ambiental positivo, pues permite conservar plantaciones, impulsar la reforestación y proteger la fauna. Como ejemplo, mencionó la recuperación de la Hacienda Morralero, un espacio con más de 140 años de historia que se busca convertir en centro de interpretación y huerta madre para producir semilla certificada.

Alimentación para el Bienestar. Comalcalco, Tabasco https://t.co/3oEeTFwLK7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 23, 2026

Javier May agradece respaldo de Sheinbaum a Tabasco

Javier May agradeció la presencia de Claudia Sheinbaum en Tabasco y reconoció el respaldo de su administración a los proyectos sociales y productivos del estado. También destacó el papel de Alimentación para el Bienestar como una vía para impulsar la producción local y fortalecer a quienes trabajan el campo.

El mandatario cerró su mensaje al afirmar que Tabasco acompañará a la presidenta en la defensa de la soberanía nacional y reiteró que las y los tabasqueños mantendrán su apoyo a su gobierno.

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