Pumas llega como favorito al título según la Inteligencia Artificial

La gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul ya también llegó al terreno de la tecnología. A unas horas del partido definitivo en Ciudad Universitaria, distintas herramientas de Inteligencia Artificial ya lanzaron su pronóstico sobre quién será el próximo campeón del futbol mexicano.

Después del empate sin goles en el duelo de Ida disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, la serie quedó completamente abierta. Sin embargo, tanto Gemini como ChatGPT consideran que el conjunto universitario tiene una ligera ventaja para quedarse con el título de la Liga MX.

Según el análisis realizado por la IA de Google, Pumas UNAM aprovecharía el apoyo de su afición y el cierre de la serie en el Estadio Olímpico Universitario para imponerse en el marcador. Gemini proyectó un triunfo felino por 2-1 o incluso un cerrado 1-0.

La herramienta destacó que las finales del futbol mexicano suelen ser muy equilibradas, aunque el factor anímico y la localía podrían inclinar la balanza a favor del equipo dirigido por Efraín Juárez. Además, resaltó el buen momento que vive el cuadro universitario tras dejar fuera a rivales complicados en la Liguilla.

Por su parte, ChatGPT coincidió con el pronóstico y también colocó a Pumas como favorito para levantar el campeonato. De acuerdo con la predicción, los auriazules ganarían por marcador de 1-0 y pondrían fin a la sequía de 15 años sin conquistar la Liga MX.

El encuentro definitivo entre Pumas y Cruz Azul se disputará este domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión estará disponible a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX.