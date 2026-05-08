¡Se buscan semifinales! EN VIVO ¿Dónde ver los partidos de cuartos de final de vuelta de la Liga MX 2026?

A partir de hoy, 9 de mayo y hasta este 10, Día de la Madre, se definen los semifinalistas del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que saldrán de series que en la ida ofrecieron gran nivel futbolístico, emociones, polémicas y un inmejorable ambiente en los estadios.

La pasión en cada una de las plazas donde se jugarán los partidos de vuelta de los Cuartos de Final se desbordará, los cánticos harán vibrar los estadios y los técnicos tendrán que hacer planteamientos casi perfectos para seguir soñando con el campeonato.

Ocho equipos y solo cuatro lugares disponibles para instalarse en las Semifinales del torneo: América, Pumas, Toluca, Pachuca, Tigres, Chivas, Cruz Azul y Atlas saltarán al terreno de juego con el cuchillo entre los dientes para conseguir el ansiado pase.

Noticia Destacada ¡Un anuncio de leyenda! Messi, Yamal, Zidane y... Bad Bunny, hacen una oda al futbol de barrio

Así se juegan los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026: fechas, sedes y horarios confirmados

La actividad de los Cuartos de Final de vuelta comienza este sábado 9 de mayo y culminará el domingo 10 de mayo, con dos partidos por día.

-Chivas vs Tigres, Estadio Akron (9 de mayo; 19:07 horas)

-Cruz Azul vs Atlas, Estadio Banorte (9 de mayo; 21:15 horas)

-Pachuca vs Toluca, Estadio Hidalgo (10 de mayo; 17:00 horas)

-Pumas vs América, Estadio Olímpico Universitario (10 de mayo; 19:15 horas)

¿Qué necesitan los “Cuatro Grandes” del futbol mexicano para avanzar a las semifinales?

La Liguilla del Clausura 2026 tiene un ingrediente muy especial, y es que los Cuatro Grandes del futbol mexicano buscan agregar una estrella más a su escudo en su brillante historia.

América, Chivas, Cruz Azul y Pumas buscarán seguir en el camino rumbo al campeonato, pero tendrán que superar batallas muy complicadas en la cancha, además, los azulcremas y universitarios se enfrentan, por lo que solo uno podrá ser semifinalista.

-América: tiene que ganar sin importar el marcador en la cancha del Olímpico Universitario para instalarse en las semifinales, cualquier empate o derrota lo deja eliminado de la competencia.

Noticia Destacada Barcelona vs Real Madrid, un clásico que vale una Liga

-Chivas: tras perder 1-3 en la ida, los rojiblancos están forzados a ganar por una diferencia de dos goles para empatar el global y pasarían a la siguiente fase por su mejor posición en la tabla.

-Cruz Azul: tiene una ventaja de 3-2 luego de la ida y para llegar a las semifinales le basta cualquier victoria, empate, incluso una derrota por un gol en la vuelta.

-Pumas: si gana o empata por cualquier marcador, los felinos serán semifinalistas. Una derrota en el partido de vuelta los dejaría eliminados.

¿Dónde ver los cuartos de final de vuelta de la Liga MX 2026? Programación, canales de TV y online

-Chivas vs Tigres: Amazon Prime

-Cruz Azul vs Atlas: Canal 5, TUDN, ViX

-Pachuca vs Toluca: FOX One

-Pumas vs América: Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX

¿Cómo quedaron los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final?

-Tigres 3-1 Chivas

-Atlas 2-3 Cruz Azul

-América 3-3 Pumas

-Toluca 0-1 Pachuca