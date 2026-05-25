De Cancún a Tijuana; los destinos de México que albergarán a algunas selecciones del Mundial 2026

Solo faltan 17 días para que se escuche el silbatazo que marque el inicio de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, y las selecciones de todo el mundo se reportan listas para comenzar la aventura mundialista.

Este lunes, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de un comunicado, dio a conocer las siete selecciones que tendrán sus campamentos base en alguna ciudad de México.

"La FIFA confirmó oficialmente a México como sede de siete campamentos base para las selecciones nacionales que participarán en la próxima Copa del Mundo 2026".

"Además de las tres ciudades sedes mundialistas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), las designaciones de FIFA incluyeron a Cancún, Pachuca y Tijuana para albergar las concentraciones de los equipos internacionales", detalló la FMF en el documento.

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Las siete selecciones nacionales que competirán en el Mundial 2026 y que tendrán su concentración en nuestro país, se distribuirán de la siguiente manera:

-Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México

-Selección de Sudáfrica estará en la Universidad del Futbol en Pachuca

-Selección de Uruguay entrenará en el Mayakoba Training Centre de Cancún

-Selección de Irán concentrará en el Centro Xoloitzcuintle en Tijuana

-Selección de Túnez se hospedará en el Rayados Training Centre de Monterrey

-Selección de Colombia llegará a la Academia Atlas FC de Guadalajara

-Selección de Corea del Sur en las instalaciones de Chivas en Verde Valle

"La Federación Mexicana de Futbol celebra que la FIFA haya elegido como campamentos a siete campos deportivos de los clubes mexicanos (con excepción de Cancún), lo que refleja el buen estado de la infraestructura nacional", afirmó.