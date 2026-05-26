Proponen replicar en primarias de Campeche el horario escolar de Yucatán

Luego de que el Colegio de Psicólogos de Campeche A.C. alertara sobre un posible aumento en los índices de depresión y trastornos mentales entre la población infantil y adolescente, si cierra anticipadamente el Ciclo Escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado anunció que será hasta este martes cuando se defina; pero que, en caso de aprobarse concluir las clases el 26 de junio, como se propone, se ajustará el calendario académico para adelantar evaluaciones, captura de calificaciones y emisión de certificados, sin afectar los procesos establecidos.

Lo que sí confirmó la dependencia es que, debido a las temperaturas superiores a los 40 grados que se continúan registrando en Campeche, las clases se mantendrán con los horarios recortados para que los menores no se expongan y que, a partir del Ciclo Escolar 2026-2027, la entrada y salida a las escuelas se modificaría para los 91 mil 353 niñas y niños que acuden a los 762 planteles de nivel primaria de Campeche, para iniciar a las 7 de la mañana y concluir a las 12 del día.

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El secretario de Educación del Estado, Víctor Sarmiento Maldonado, explicó que la propuesta de adelantar una hora el ingreso de los estudiantes de primaria busca aprovechar las horas con menor intensidad de calor y permitir que los menores regresen a sus hogares al mediodía, con el objetivo de proteger la integridad y salud de las infancias, ante las altas temperaturas que caracterizan a la región, y homologar el horario en la Península de Yucatán.

Actualmente, por la ola de calor, las escuelas primarias operan de manera temporal de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en lugar del horario habitual de 8:00 a 13:00 horas.

El funcionario señaló que en el vecino Estado de Yucatán las escuelas primarias inician actividades desde las 7:00 a.m., una práctica que, consideró, podría replicarse en Campeche. Reconoció que el planteamiento representa un cambio importante para las familias campechanas, acostumbradas históricamente a comenzar la jornada escolar una hora más tarde, pero insistió en que las condiciones climáticas obligan a analizar alternativas que garanticen la seguridad y bienestar de los alumnos.

Sarmiento Maldonado aclaró que la modificación del horario no dependerá de la autoridad educativa, sino de una consulta y consenso con la ciudadanía. Por ello, dijo, el tema ha sido puesto desde ahora en la mesa del debate público para que madres, padres de familia, docentes y ciudadanía en general expresen sus opiniones antes de tomar una decisión definitiva para el próximo ciclo escolar. En el caso de las secundarias, recordó que actualmente los estudiantes ya ingresan a clases a las 7:00 a.m.

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JG