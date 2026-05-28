¿América busca el reemplazo de Henry Martín?: suenan para volver dos ídolos americanistas

La directiva del Club América ya comenzó a mover piezas rumbo al Apertura 2026, consciente de que necesita fortalecer varias zonas del equipo después de un semestre que dejó más dudas que certezas. Entre las prioridades aparece la delantera, especialmente ante los problemas físicos que sufrió Henry Martín durante gran parte del torneo.

Luego de quedar eliminados ante Pumas en la Liguilla del Clausura 2026, en Coapa analizan distintas opciones para recuperar poder ofensivo. En ese panorama han tomado fuerza dos nombres que conocen perfectamente la institución: Raúl Jiménez y Federico Viñas, delanteros que dejaron huella en el conjunto azulcrema.

El caso de Raúl Jiménez ilusiona a la afición americanista, aunque luce complicado. El atacante mexicano actualmente milita en el Fulham de la Premier League y continúa siendo considerado en la Selección Mexicana, por lo que su regreso a la Liga MX no sería una prioridad inmediata para el futbolista.

Ante ese escenario, otra alternativa para el América sería el regreso de Federico Viñas, quien ha recuperado protagonismo en España con el Real Oviedo. Aunque el delantero pertenece a Grupo Pachuca, los reportes apuntan a que las Águilas ven con buenos ojos la posibilidad de reincorporarlo para fortalecer su ofensiva.

Las constantes lesiones de Henry Martín se convirtieron en uno de los principales dolores de cabeza para André Jardine en el Clausura 2026. Durante varios partidos, el peso del ataque recayó en elementos como La Pantera Zúñiga y el juvenil Pato Salas, situación que dejó en evidencia la necesidad de sumar mayor profundidad en la plantilla.

Mientras analiza refuerzos, el conjunto azulcrema también confirmó su primera baja de cara al siguiente torneo. El auxiliar técnico Paulo Victor dejó oficialmente la institución después de acompañar a André Jardine desde el Apertura 2023.

A través de redes sociales, el Club América agradeció al brasileño por formar parte de una de las etapas más exitosas del equipo reciente, marcada por la obtención del tricampeonato de la Liga MX. Paulo Victor regresará a Brasil para integrarse a las selecciones menores de la Verdeamarela, cerrando así un ciclo importante dentro del club.