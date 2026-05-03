Joselito Velázquez se lleva el campeonato Fecarbox

Con un sólido desempeño desde su esquina y mostrando un notable trabajo táctico y técnico, el púgil cancunense Joselito Velázquez Altamirano sumó una nueva victoria a su carrera al imponerse al mochiteco Andrés Olivas Junior, quien recibió fuerte castigo durante la contienda y decidió no salir para el séptimo asalto, decretándose así el nocaut técnico a favor del llamado “Huracán Caribeño”.

El Coliseo de Torreón registró una gran entrada para presenciar la función boxística celebrada en esa ciudad, misma que además llegó a millones de hogares a través de Canal 5 en sus tradicionales “Sábados de Box”.

Con este triunfo, Joselito Velázquez conquistó el campeonato Fecarbox del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso Mosca, resultado que además podría impulsarlo varios lugares en las clasificaciones de distintos organismos internacionales, en su objetivo de disputar un título mundial absoluto.

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Desde el inicio de la pelea por el cinturón, el sinaloense intentó encontrar espacios para dañar a su rival; sin embargo, cada ofensiva encontraba respuesta inmediata por parte del cancunense, quien conectaba golpes certeros que hacían retroceder a Olivas Junior.

La contundencia del olímpico quintanarroense fue marcando diferencia conforme avanzaron los episodios. Para el quinto round disminuyeron los intercambios de golpes, aunque la ventaja seguía claramente del lado de Velázquez.

El “Huracán” mostró un amplio repertorio ofensivo que terminó haciendo mella en la resistencia del retador, quien pese a su valentía ya no encontró la manera de descifrar el estilo del boxeador de Cancún.

Después de seis intensos capítulos, Andrés Olivas Junior decidió permanecer en su esquina y no salir para el séptimo episodio, otorgándole el triunfo por nocaut técnico a Joselito Velázquez.

En la pelea coestelar, Christopher “Pollo” López, originario de Guadalajara, enfrentó al regiomontano Rashib Martínez por el campeonato Fecarbox de peso Súper Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Ambos pugilistas protagonizaron un intenso intercambio verbal durante la ceremonia de pesaje, rivalidad que trasladaron al cuadrilátero.

A lo largo del combate, el jalisciense dominó las acciones y cerró la pelea buscando el nocaut. Aunque castigó con dureza a su adversario, Martínez logró mantenerse de pie hasta el final de la contienda.

Tras los 10 asaltos, los jueces otorgaron una decisión unánime a favor de Christopher López con tarjetas de 100-89, 98-92 y 100-89, resultado que le permitió proclamarse nuevo campeón Fecarbox de la división Súper Gallo.

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Por otra parte, la regiomontana Cecilia “La Bomba” Rodríguez, integrante de Cancún Boxing, también consiguió una victoria contundente al superar por decisión en ocho episodios a la tapatía Briza “La Fría” Oliva, quien vendió cara la derrota en un combate de constante intercambio.

Rodríguez mostró gran ritmo y efectividad mediante largas combinaciones que castigaron el rostro de su rival. Pese a ello, Oliva nunca dejó de responder y lanzó sus mejores golpes en busca de cambiar el rumbo de la pelea.

Al término del enfrentamiento, las tarjetas favorecieron de manera unánime a la boxeadora originaria del Cerro de la Silla, quien levantó la mano como seria aspirante a disputar una corona mundial absoluta.