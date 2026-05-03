Síguenos

Última hora

Yucatán

Trenecito del Centenario de Mérida sufre nuevo percance; Ayuntamiento suspende sus operaciones

Campeche / Sucesos

Flamazo en tanque de gasolina deja herido en Campeche

urante la purga de un tanque de gasolina, un flamazo provocó que un trabajador resultara gravemente herido en Campeche.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

3 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Herido con quemaduras tras incidente en estación de gasolina
Herido con quemaduras tras incidente en estación de gasolina / Especial

Un flamazo en un tanque de gasolina de la compañía denominada San Rafael en la Avenida Patricio Trueba Regil ocasionó que una persona resultara herida por el fuego.

Temblores en serie ponen bajo la lupa la Falla de Ticul; científicos exigen actualizar Atlas de Riesgo

Noticia Destacada

Sismos en el Sur de Yucatán encienden alertas: expertos advierten riesgos en el subsuelo kárstico

A consecuencia del flamazo, un hombre resultó con heridas de segundo a tercer grado, lo que ameritó su traslado a un hospital para su tratamiento médico.

De acuerdo con la versión de los hechos, la persona estaba “purgando” el tanque ya que la bomba de gasolina no funcionaba, lo que provocó la llama que le causó las quemaduras.

Por el accidente se implementaron los protocolos de atención y preventivos correspondientes, así como la llegada de las ambulancias para la supervisión de las condiciones de las personas heridas, siendo necesario llevarlo a un nosocomio.

Te puede interesar