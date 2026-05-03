Flamazo en tanque de gasolina deja herido en Campeche

Un flamazo en un tanque de gasolina de la compañía denominada San Rafael en la Avenida Patricio Trueba Regil ocasionó que una persona resultara herida por el fuego.

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A consecuencia del flamazo, un hombre resultó con heridas de segundo a tercer grado, lo que ameritó su traslado a un hospital para su tratamiento médico.

De acuerdo con la versión de los hechos, la persona estaba “purgando” el tanque ya que la bomba de gasolina no funcionaba, lo que provocó la llama que le causó las quemaduras.

Por el accidente se implementaron los protocolos de atención y preventivos correspondientes, así como la llegada de las ambulancias para la supervisión de las condiciones de las personas heridas, siendo necesario llevarlo a un nosocomio.