Noche de terror en Río Lagartos: capturan a cocodrilo dentro de una vivienda

Un cocodrilo sorprendió a habitantes del puerto de Río Lagartos la noche del sábado, luego de que el reptil ingresara a un domicilio ubicado en plena zona habitacional, generando momentos de alarma entre los vecinos.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas en un predio situado sobre la calle 10, propiedad de José Israel Chuc Rajón. Presuntamente, el animal salió de la ciénega cercana y logró introducirse en la vivienda.

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La presencia del cocodrilo fue detectada gracias a la mascota del joven, una perrita llamada Dicxy, que comenzó a ladrar de forma insistente, alertando a su dueño sobre la situación.

Ante el riesgo, el afectado puso a salvo a su mascota y solicitó el apoyo de los guardaparques de la reserva, quienes arribaron rápidamente al sitio. Tras realizar diversas maniobras, el reptil fue capturado sin que se registraran personas lesionadas.

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Posteriormente, el ejemplar fue trasladado y liberado en su hábitat natural, con el objetivo de evitar riesgos tanto para la población como para el propio animal.