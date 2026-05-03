Construcción en Yucatán cae 24.8% en 2026: más de 40 mil albañiles afectados

En Yucatán, poco más de 40 mil personas dedicadas al ramo de la construcción son albañiles, de acuerdo con datos del Sindicato de Alarifes de la CTM. Sin embargo, a pesar de que se observan frecuentemente obras por distintos puntos de la ciudad y el estado, este sector atraviesa por una temporada difícil debido a una importante contracción de la actividad.

De acuerdo con cifras preliminares de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de producción del sector en Yucatán registró en febrero del 2026 una contracción de 24.8% en comparación con el mismo mes del año anterior, al ubicarse en un índice de 66.1 puntos base 2018.

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El deterioro en la producción no es nuevo. En el pasado mes de enero el estado registró una disminución anual de 12.6%, según el informe mensual de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), lo que colocó a Yucatán en la posición 23 de 32 entidades federativas en el Semáforo Estatal de la Industria de la Construcción, con color rojo. A nivel nacional, 16 estados reportaron cifras negativas en ese mismo mes.

Dentro de ese panorama, el desglose por tipo de obra revela asimetrías marcadas. En enero del 2026, el segmento de agua, riego y saneamiento creció 52% anual, y el de edificación avanzó 9.4. En sentido contrario, transporte y urbanización retrocedió 57.2%, otras construcciones bajó 46.5%, y electricidad y telecomunicaciones cedió 17.3. El subsector de petróleo y petroquímica no registró variación.

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Según el análisis de la CMIC, la caída de enero estuvo determinada principalmente por la menor actividad en obras de transporte y urbanización, y en otras construcciones.

Por sector contratante, el privado concentró 89% de la producción en enero del 2026 y registró un alza de 10.4% anual, mientras que el sector público, con una participación de 11%, acusó una contracción de 66.8.

En materia de empleo, los datos de la ENEC muestran una recuperación parcial: el personal ocupado total en las empresas constructoras de Yucatán creció 7.3% anual en febrero del 2026, con un índice de 94.5 puntos, y las horas trabajadas avanzaron 8.6%, para situarse en 90.6 puntos, ambos indicadores por encima de las caídas nacionales de 2.9 y 3.5%, respectivamente. Las remuneraciones medias reales crecieron 7.8% anual, con un índice de 102.8 puntos, frente al alza nacional de 2.2.

No obstante, los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecen una lectura distinta: los empleos formales registrados en el sector cayeron 12.5 por ciento anual en enero del 2026, lo que equivale a la pérdida de 5 mil 674 puestos formales. Yucatán aportó 2.3% al empleo formal nacional en la construcción. El estado cuenta con 750 unidades económicas en el sector, de las cuales 47% son microempresas y 40%, pequeñas.